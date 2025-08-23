Минниханов вручил орден «Лениногорскнефти» и награды жителям города

Торжественное награждение отличившихся жителей Лениногорска и коллектива «Лениногорскнефть» прошло сегодня в рамках празднования Дня города. Награды вручал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Так, коллектив НГДУ «Лениногорскнефть» получил орден за заслуги перед Республикой Татарстан. Вручение ордена прошло в торжественной обстановке под гимны России и Татарстана.

После этого награды получили жители города. Одним из награжденных стал директор Лениногорского нефтяного техникума Игорь Врублевский, получивший медаль «За доблестный труд».

«Эта медаль – признание той работы, которую я делал, делаю и буду делать, поэтому очень приятно получить такую награду», – рассказал Врублевский в беседе с журналистами.

Он также коротко рассказал о своем прошлом и планах на будущую работу. Врублевский прожил всю жизнь в Лениногорске, начинал с работы в «Татнефти» и трудился там до своего назначения в техникум. Теперь он готовит будущие кадры для нефтяной промышленности, в том числе и для компании, в которой работал раньше.

Он добавил, что в будущем развитии техникума он хотел бы видеть выход на международный уровень. По его словам, это было бы не финалом, но очень важной ступенькой в развитии как учебного заведения, так и всего города.