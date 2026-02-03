Лениногорские волонтеры изготавливают масксети и обереги для бойцов СВО

В селе Старый Кувак Лениногорского района продолжается волонтерская работа по поддержке участников специальной военной операции. В трапезной православного прихода храма Покрова Божией Матери действует мастерская по изготовлению маскировочных сетей и тряпичных кукол-оберегов в виде ангелов, которые вместе с гуманитарными грузами отправляют на передовую.

Как рассказала одна из активисток Любовь Ершова, идея совмещения практической помощи и символической поддержки возникла неслучайно.

«В древнерусской культуре тряпичной кукле-оберегу Ангелочку придавали особое сакральное значение. Амулет считался защитником и помощником в трудные минуты. Сегодня этот смысл приобрел особую актуальность – мы отправляем бойцам СВО кукольных ангелов вместе с маскировочными сетями», – отметила она.

Мастерская начала работу в августе прошлого года с благословения настоятеля храма Константина Петряева. Инициатором создания патриотического «ателье» стала местная жительница Любовь Петрова и ее супруг Николай Семенович, который собственноручно изготовил деревянный каркас для плетения сетей. Материалы и помощь в организации предоставил волонтер Денис Романов.

Сегодня в трапезной регулярно работают жительницы села Валентина Корнилова, Гузель Харитонова, Валентина Станюкова, Татьяна Богачева, Татьяна Осипова, Любовь Зиновьева и Татьяна Стрелкова. Всех их объединила общая цель – поддержка земляков, находящихся в зоне боевых действий, и сохранение памяти о тех, кто не вернулся.

По словам руководителя основного штаба волонтерской группы «СВОих не бросаем» Светланы Салиховой, мастерская в Старом Куваке стала десятым филиалом объединения. «В июле прошлого года здесь был изготовлен каркас, а в августе нас пригласили провести мастер-класс по плетению сетей. Мы с радостью откликнулись, так как занимаемся этим с 2022 года и накопили большой опыт. Сегодня благодарим каждого, кто вложил свои силы и время ради наших солдат-земляков», – сказала она.

Особую атмосферу работы отмечают и сами волонтеры. «Здесь, в трапезной, среди икон и образов святых, труд проходит под молитвы за жизнь и здоровье наших воинов. Каждая ленточка вплетается в полотно с любовью и материнской верой в скорую Победу. Мы благодарны настоятелю храма Константину Петровичу за возможность безвозмездно работать в этом помещении и Светлане Атласовне – за обучение», – подчеркнула руководитель группы Любовь Николаевна.

С момента открытия мастерской волонтеры изготовили 26 маскировочных сетей. «Размеры разные: самые большие – 4 на 6 метров, есть и 3 на 3, под размер станка», – уточнила Любовь Петрова.

По словам участницы группы Гузель Харитоновой, со временем работа стала привычной. «Сначала было тяжело – путались, руки уставали. А сейчас уже автоматически: разговариваешь, а руки сами вплетают ленточку за ленточкой», – рассказала она.

Волонтерская деятельность охватывает и местную школу. Там установлен отдельный каркас для плетения маскировочных полотен, за которым ежедневно работает завхоз Ольга Кудашева. В каждую посылку, отправляемую на фронт, волонтеры обязательно вкладывают тряпичного Ангелочка.

«Мы хотим, чтобы наши сети и Ангелочки оберегали сыновей, братьев и отцов, чтобы они вернулись к мирной жизни и продолжили растить детей в духе любви к Родине», – отмечают жители Старого Кувака.

Готовые изделия регулярно доставляются в городской штаб волонтерского движения. Их транспортировкой занимается Николай Петров, который вновь и вновь отвозит маскировочные сети для дальнейшей отправки в зону специальной военной операции.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.