Лениногорские молодые педагоги смогут получить единовременную выплату в 20 тыс. рублей

Исполнительный комитет Лениногорского района РТ утвердил положение о порядке единовременной выплаты в качестве социальной поддержки для молодых педагогов муниципальных образовательных учреждений. Документ вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

Молодым специалистом в рамках программы считается педагог до 35 лет, окончивший очное отделение высшего или среднего профессионального образовательного учреждения и впервые заключивший трудовой договор с муниципальной школой района на срок не менее одного года.

Единовременная выплата составит 20 тыс. рублей и производится по основному месту работы вне зависимости от учебной нагрузки. Для ее получения педагог должен отработать в образовательном учреждении не менее одного месяца и подать заявление руководителю школы. После этого между педагогом и образовательной организацией заключается письменное соглашение о выплате.

Документ также регламентирует порядок оформления выплаты: руководитель школы направляет приказ в МКУ «Централизованная бухгалтерия» исполнительного комитета района с приложением документов о квалификации педагога, трудовой книжки и подтверждения, что аналогичная мера поддержки ранее не выплачивалась.

Срок выплаты составляет один месяц с момента предоставления полного пакета документов.

При переводе молодого специалиста между муниципальными школами мера поддержки не подлежит возврату. В случае увольнения по инициативе работника до окончания одного года педагог обязан возместить полученную сумму. Контроль за соблюдением правил и целевым использованием бюджетных средств возлагается на руководство образовательного учреждения.