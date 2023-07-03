news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 3 июля 2023 23:07

Лениногорская компания выплатила 1,2 млн долгов по зарплате

Скопировать ссылку
news_top_970_100

ООО «СпецСтройСервис» погасила задолженность по заработной плате перед тремя сотрудниками. Общая сумма долга составила почти 1,2 млн рублей. Об этом сообщается пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«В ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате <...> частично погашена задолженность по заработной плате в организации Лениногорского муниципального района», – говорится в сообщении.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное