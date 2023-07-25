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Лениногорцы жалуются на проблемы с общественным транспортом: «Сказали, здоровее будете»
Жители станции Письмянка остались без общественного транспорта. Добраться до Лениногорска сейчас они могут либо пешком, либо на такси, сообщают жители в эфире «Вести Татарстан».
Во время интервью одна из женщин потеряла сознание. «У людей и инфаркты, и инсульты, потому что адекватно лечиться не могут, не могут приобрести лекарства. Это вот основная проблема, — уверена местная жительница Альбина Яушева. — Население старое, все принимают по три-четыре таблетки».
Однако проблема актуальна не только для жителей Письмянки. Станция является центральным железнодорожным вокзалам Лениногорска. Поэтому дорога до города обходится достаточно дорого, из-за проблем с транспортом растут и цены в местном магазине.
«Нам сказали: ходите пешком, здоровее будете», — пожаловалась Фиалка Афлитонова.
В исполкоме Лениногорского района заявили, что активно ищут перевозчиков, одному помогают в оформлении лицензии.
«После того как лицензия будет оформлена, мы объявим аукцион, и я надеюсь, очень на это надеюсь, мы все-таки сдвинемся с мертвой точки», — заявила руководитель исполкома Лениногорского района Зульфия Михайлова.
Таким образом, пока неизвестно, когда станцию с городом вновь свяжет общественный транспорт. Жители надеются, что это произойдет до начала учебного года и детям не придется идти в школу пешком.
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