Лениногорцы отправили мобилизованным землякам инструменты и технические устройства

Из Лениногорска в Казань сегодня отправился гуманитарный груз с инструментами и техническими устройствами, пишет газета «Лениногорские вести».

О списке необходимых вещей мобилизованные из Лениногорского района рассказали главе Рягату Хусаинову, когда он приезжал навестить земляков.

Мобилизованные сообщили, что им необходимы инструменты и устройства: рации, квадрокоптеры, кувалды, бензопилы, генераторы, домкраты, печки-буржуйки, ножи, ножницы и другие предметы.

В гуманитарный груз также вошли медикаменты, укрывные материалы, жилеты, наколенники. Весь этот инвентарь помогли собрать организации и предприятия города.

Волонтеры также передали лениногорцам, находящимся в двух сборных тренировочных пунктах — «Казань Экспо» и танковом училище — продукты питания: консервы, тушенку, каши, воду.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов подчеркнул, что связь с земляками и их поддержка будет продолжаться и впредь.