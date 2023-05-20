Ленария Муслюмова возглавит группу ВКТ по работе с молодежью

Руководителем рабочей группы Всемирного конгресса татар по работе с молодежью избрана председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова. Об этом стало известно в ходе заседания Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар.

«На прошлом заседании было создано семь рабочих групп, назначены их руководители, заместители. Один вопрос оставался открытым. Прозвучало предложение создать группу по работе с молодежью. Руководство этой группой предлагается поручить председателю Всемирного форума татарской молодежи, члену „Милли шуры” Ленарии Муслюмовой», — сказал председатель Исполкома ВКТ Данис Шакиров.

Председатель совета «Милли шура» — вице-премьер РТ Василь Шайхразиев поддержал это предложение.

«Ленария ведет хорошую работу по проведению различных мероприятий по России и в зарубежных странах. Считаю, что будет правильно назначить ее руководителем», — заявил Шайхразиев. Кандидатура Ленарии Муслюмовой была единодушно одобрена членами совета.