Ленария Муслюмова: Передача здания театра Камала накладывает на молодежь ответственность

Председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова считает положительным решение руководства республики передать здание театра Камала молодежному театру. По мнению Муслюмовой, это налагает на молодежь еще больше ответственности. О возможной передаче здания татарскому ТЮЗу имени Габдуллы Кариева Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил во время своего ежегодного Послания Государственному совету РТ.

«С выходом на более широкую площадку задач станет еще больше. Там также было сказано о деятельности молодежи. Например, наш форум тоже в одной системе с движением „Сэлэт“: большая наша роль в подготовке кадров. Есть татарская молодежь, которая реализует проекты, мне понравилось, что они отдельно упоминались», — сказала Ленария Муслюмова корреспонденту «Татар-информа».

Она также напомнила, что недавно Всемирный форум татарской молодежи направил свое обращение в Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ и Государственный Совет РТ. «Татарскую молодежь и общественность волнует вопрос сохранения названия должности „Президента Татарстана“», — сказала она.

«Президент следующий год объявил Годом цифровизации. Значит, будет развиваться IT-отрасль. Перед нами стоит задача увеличить количество площадок, на которых мы будем популяризировать наш проект „Открытый университет“», — отметила спикер.