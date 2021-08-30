Ленария Муслюмова: К акции «Татарский диктант» хотим привлечь один миллион татар

Число участников акции «Татарча диктант» в этом году может увеличиться до одного миллиона человек. Об этом в ходе расширенного заседания Совета Всемирного форума татарской молодежи заявила председатель форума Ленария Муслюмова.

«Число участников акции „Татарский диктант“ в последние два года растет в геометрической прогрессии. В этом году наша цель привлечь 10 процентов татар, проживающих в мире, то есть, один миллион человек. В прошлом году диктант написали 375 тысяч человек, годом раньше — 100 тысяч», — рассказала Ленария Муслюмова.

Ежегодная образовательная акция «Татарча диктант» («Татарский диктант») в этом году пройдет 10-12 сентября, начало — в 11.00, сообщила руководитель ВФТМ.

Акция направлена на привлечение внимания к татарскому языку и культуре, повышение интереса к владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок.

В этом году «Татарча диктант» проводится в шестой раз. Его одновременно пишут в десятках городах России и мира. Участие в акции может принять каждый желающий.

«Татарча диктант-2021» пройдет в Татарстане и Башкортостане 10 сентября, в регионах России — 11 сентября, в зарубежных странах — 12 сентября.