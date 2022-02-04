Ленара Музафарова: Планируем вернуться к допандемийной работе офисов МФЦ

В Татарстане намерены вернуться к допандемийной системе работы офисов МФЦ и снизить время ожидания заявителей в очереди. Об этом сообщила директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова на расширенном заседании учреждения.

«Мы обозначили одну из ключевых наших задач – с помощью дополнительной численности сотрудников вернуться к допандемийной системе работы офисов приема и поэтапно снижать период ожидания заявителей в очереди», – сказала докладчик.

Музафарова уточнила, что, например, в МФЦ Казани и Набережных Челнов максимальное время в очереди не должно превышать 40 минут, в остальных муниципалитетах – не более 20 минут. Она добавила, что через полгода это время должно будет составить не более 15 минут, как установлено федеральным нормативом, что позволит повысить и пропускную способность офисов МФЦ.

«Потребность в получении QR-кодов привела к ажиотажу – огромное число людей массово хлынули во все офисы МФЦ по республике, которые, по объяснимым причинам, не были рассчитаны на прием всего населения разом. Количество обращений в МФЦ в день в тот период достигало до 28 тысяч», – подчеркнула руководитель ведомства.

По ее словам, наряду с оказанием услуги сотрудникам приходилось еще и консультировать граждан в ситуациях, когда в личных кабинетах на портале госуслуг отсутствовал сертификат. «Закономерным следствием роста нагрузки стало увеличение времени ожидания в очереди за получением услуг, которое в казанских центрах достигало до 2,5 часов», – заключила докладчик.