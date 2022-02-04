Музафарова о QR-кодах: «Этот период стал сложнейшим испытанием за всю историю МФЦ»

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МФЦ Татарстана в конце 2021 года столкнулись с большой нагрузкой из-за востребованности услуг по подтверждению учетной записи ЕСИА и QR-кодам. Об этом сообщила директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова на расширенном заседании коллегии учреждения.

«Этот период стал сложнейшим испытанием за всю историю МФЦ. Но система МФЦ выстояла и даже укрепила свои позиции, — рассказала докладчик. — Раньше многие считали, что за счет перевода большинства госсервисов в дистанционный формат необходимость в физической инфраструктуре МФЦ отпадет. Но это мнение оказалось несостоятельным. Период пандемии [коронавируса], продлившейся и усугубившейся в прошлом году, наглядно это продемонстрировал».

По словам Музафаровой, после введения системы QR-кодов оказалось, что «даже в нашей продвинутой в плане цифровизации республике не все могут самостоятельно пользоваться электронными сервисами».

Руководитель ведомства подчеркнула, что из-за отсутствия у некоторых заявителей необходимых навыков или даже смартфонов они не могли самостоятельно получить QR-коды. Это привело к увеличению числа посетителей МФЦ в четыре-пять раз, уточнила она.

«Еще одним фактором, повлиявшим на рост количества заявителей, стала необходимость визита для подтверждения учетной записи ЕСИА, которая нужна для доступа на портал госуслуг. Взрывной рост востребованности данных услуг начался с октября. В сложившейся ситуации МФЦ республики, единственный на тот момент среди регионов России, взял на себя функцию по бесплатной распечатке QR-кодов, хотя оказание этой услуги не было предусмотрено», — отметила докладчик.

Она добавила, что из-за увеличения нагрузки в то время все офисы МФЦ перешли на усиленный режим работы без выходных дней. Не прекращался прием по QR-кодам и в новогодние праздники.

Всего за прошлый год многофункциональные центры Татарстана оказали 791 055 услуг по ЕСИА и QR-кодам. В сентябре была оказана 37 351 услуга по подтверждению учетной записи ЕСИА, в октябре офисы оказали 151 127 услуг. За ноябрь было оказано 238 792 услуги по ЕСИА и QR-кодам, за декабрь — 149 499.