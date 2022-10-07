Ленар Хакимзянов: Есть большая проблема с клубными инфраструктурными проектами в Казани

Крупным микрорайонам Казани необходимо строительство новых домов культуры. Об этом заявил заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов на заседании Комитета Государтсвенного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Есть большая проблема по клубным инфраструктурным проектам в Казани. Дома культуры в Казани при поддержке республики мы отремонтировали, но есть потребность у новых микрорайонов „Азино”, „Салават Купере” в строительстве новых домов культуры», — сказал докладчик.

Хакимзянов отметил, что земельные участки под эти объекты зарезервированы, однако требуются большие финансовые затраты. «Пока мы к этой задаче присматриваемся на уровне проектирования, понимания. Прежде всего совместно с городом надо выйти на проект», — подчеркнул он.

Депутат Госсовета Лилия Маврина рекомендовала Министерству культуры провести аудит загруженности и востребованности учреждений культуры в сельской местности. По ее словам, парламентарии при посещении сельских поселений замечают, что «в основном клубы на замке и посещает их мало людей».

Хакимзянов ответил, что мониторинг работы клубов в населенных пунктах ведется. «Есть, конечно, вопросы и к местным органам власти по работе клубов. Но потребность огромная, население просит клубы. Сейчас это одно из главных учреждений в каждом селе», — заметил он.

Депутат Рамиль Тухватуллин попросил обратить внимание на Государственный ансамбль песни и танца Татарстана, которому в декабре исполнится 85 лет. Он рассказал, что артисты репетируют в здании, находящемся в плачевном состоянии. Более того, у них нет возможности приобретать костюмы.

«На прошлой неделе они меня пригласили к себе. Я прошелся по этому никчемному зданию, которое находится в плохом состоянии. Не надо забывать, что ансамбль десятилетиями является брендом нашей республики. К сожалению, форма и содержание разнятся. Профессиональные танцоры занимаются в зале, где всё сыпется», — констатировал он.

Хакимзянов объяснил, что пока нет подходящего здания, куда можно было бы переселить ансамбль, при этом «ведутся работы по подготовке к ремонту» действующего объекта.

«У нас в проектной документации по этому зданию предварительный объем необходимых средств — 116 млн рублей. Естественно, цены меняются, будут расти. Мы будем обращаться к руководству республики, чтобы поддержать нашу просьбу и привести в порядок это здание», — заключил замминистра.