Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин поздравил «Татар-информ» с 35-летием. Он поблагодарил коллектив информагентства за профессионализм и преданность делу.

«Вот уже много лет "Татар-информ" служит надежным источником информации, объединяя людей разных поколений, культур и интересов. Вы не только оперативно освещаете важнейшие события Республики Татарстан и России, но и вносите значительный вклад в сохранение национальных традиций, популяризацию науки, образования и культуры», – заявил руководитель вуза.

Сафин подчеркнул, что Казанский университет всегда высоко ценил сотрудничество с информагентством. «Освещение научных достижений, образовательных инициатив и студенческих мероприятий – это тот необходимый мост между академическим миром и обществом, который шаг за шагом выстраивается благодаря нашим совместным усилиям», – отметил он.

Ректор КФУ выразил уверенность, что партнерство университета и «Татар-информа» будет развиваться и впредь, «открывая новые горизонты для взаимного роста».

«Пусть энергия, искренность и творческий подход, которые вы вкладываете в каждую публикацию, продолжают вдохновлять ваших читателей! Желаю "Татар-информу" процветания, ярких идей и новых достижений на благо нашей республики и всей страны!» – пожелал он.

Информационное агентство «Татар-информ» празднует 35-летний юбилей 6 июня.