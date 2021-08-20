Ленар Габдурахманов предложил увеличить количество часов на изучение ПДД в школах

Увеличить количество часов на изучение ПДД в школах предложил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. Об этом он заявил на республиканском августовском совещании педработников в Актаныше.

«Прошу поддержать нашу совместную с Министерством образования и науки инициативу перед Минпросвещения России по увеличению количества часов на изучение ПДД в рамках имеющихся предметов и как максимум – включение в образовательную программу отдельного предмета по правилам безопасного поведения на дороге», – сказал докладчик.

Габдурахманов отметил, что общеобразовательная программа за все 11 классов обучения предусматривает изучение ПДД только шесть часов по предметам «Окружающий мир» и ОБЖ.

«Госавтоинспекция и Минобрнауки уже сейчас прорабатывают вопрос о дополнительном введении на добровольной основе изучения ПДД с последующим тестированием и получением сертификата, дающего льготу на обучение в автошколах ДЮСШ и ДОСААФ», – подчеркнул он.

Докладчик уточнил, что за семь месяцев в Татарстане с участием детей-пешеходов зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия. В них 126 детей получили ранения. Доля таких происшествий составляет 45% от общего количества ДТП. «Практически каждое третье ДТП произошло по неосторожности самих детей», – констатировал он.

Габдурахманов добавил, что у многих детей отсутствуют элементарные правила безопасного поведения на дороге. По его мнению, во многом это связано с недостаточным изучением в школе правил дорожного движения.

В Татарстане за семь месяцев этого года произошло 1901 ДТП, в которых погибли 143 человека и 2359 получили ранения. С участием детей зарегистрировано 271 дорожно-транспортное происшествие.