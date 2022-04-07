Ленар Габдурахманов предложил Авторетроклубу провести автопробег в День Госавтоинспекции

Начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов предложил «Авторетроклубу-21» провести совместный автопробег в День Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Об этом он заявил на общем собрании клуба любителей исторической техники.

«Предлагаю 3 июля, в День Госавтоинспекции, которой в этом году будет 86 лет, провести совместное мероприятие – небольшой пробег с участием ретроавтомобилей. У Госавтоинспекции есть большое количество техники», – сказал Габдурахманов.

Он подчеркнул, что такое мероприятие, организованное ГИБДД и Авторетроклубом, пройдет впервые. «Этим мы покажем, что мы едины, у нас одни и те же задачи. Это очень нужно, особенно сейчас», – отметил спикер.

Председатель Госсовета Татарстана и президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин поддержал эту идею. «Подумаем, как нам поздравить работников ГИБДД с профессиональным праздником. Выберем хороший маршрут. Мы дорожим дружбой с сотрудниками ГИБДД, которые стоят на страже безопасности на дорогах», – заметил он.