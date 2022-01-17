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Ру Тат
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Политика
17 января 2022  19:00
Алексей Угаров

Ленар Файзутдинов оставил должность в Аппарате Президента Татарстана

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Рустам Минниханов освободил от занимаемой должности руководителя Информационно-аналитического управления Президента Татарстана Ленара Файзутдинова по его просьбе. По данным ИА «Татар-информ», Файзутдинову предложили должность в Москве.

Об увольнении со службы Ленар Файзутдинов рассказал на своей странице в соцсети Instagram. «Два года в мудрой и неравнодушной команде патриотов Татарстана пролетели на реактивной скорости», — сопроводил Файзутдинов фотографию копии указа за подписью Минниханова.

 

Фото: скриншот сторис https://www.instagram.com/lenar_ru/

По информации ИА «Татар-информ», в ближайшие дни Ленар Файзутдинов может возглавить одну из федеральных структур, связанных с информационной политикой России.

Ленар Файзутдинов возглавлял Информационно-аналитическое управление Президента РТ с 2019 года. До этого он, в частности, руководил коммуникационным агентством «Теория Дарвина».

#аппарат президента рт
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