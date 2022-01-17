Ленар Файзутдинов оставил должность в Аппарате Президента Татарстана

Рустам Минниханов освободил от занимаемой должности руководителя Информационно-аналитического управления Президента Татарстана Ленара Файзутдинова по его просьбе. По данным ИА «Татар-информ», Файзутдинову предложили должность в Москве.

Об увольнении со службы Ленар Файзутдинов рассказал на своей странице в соцсети Instagram. «Два года в мудрой и неравнодушной команде патриотов Татарстана пролетели на реактивной скорости», — сопроводил Файзутдинов фотографию копии указа за подписью Минниханова.

Фото: скриншот сторис https://www.instagram.com/lenar_ru/

По информации ИА «Татар-информ», в ближайшие дни Ленар Файзутдинов может возглавить одну из федеральных структур, связанных с информационной политикой России.

Ленар Файзутдинов возглавлял Информационно-аналитическое управление Президента РТ с 2019 года. До этого он, в частности, руководил коммуникационным агентством «Теория Дарвина».