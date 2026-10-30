Лейла Фазлеева: «Путь инвестора в реставрацию ОКН нужно упрощать»

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на конференции «Наследие в цифре» призвала упростить путь инвестора к объектам культурного наследия и активнее использовать искусственный интеллект.

«Пять лет назад мы только говорили о возможностях, а сегодня это уже трансформируется. Но путь инвестора непростой: деньги, согласования, регламенты. И наша задача – сократить его как во времени, так и в количестве действий», – сказала Фазлеева.

Она отметила, что в Центре уникального мастерства уже работают четыре ИИ-агента.

«Искусственный интеллект позволяет промоделировать документ раньше, чем возникнет коллизия. Это сохранение времени на другую работу», – пояснила вице-премьер.

Фазлеева также предложила рассмотреть вопрос реставрации ОКН на уровне комиссии Госсовета по инфраструктуре для жизни.

«Вместе с экспертами АСИ и ДОМ.РФ мы можем выйти на решения, которые сделают этот путь легче», – резюмировала она.