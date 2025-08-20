Лекторы Общества «Знание» выступили на общешкольном родительском собрании в Татарстане

Фото: © Российское общество «Знание» в ПФО

В технологическом лицее «Алгоритм» прошло просветительское мероприятие Российского общества «Знание», которое собрало около 500 родителей будущих первоклассников.

Лектор Общества «Знание», кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии развития и психофизиологии Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Надежда Ванюхина рассказала о сотрудничестве школы и родителей для воспитания гармоничной личности ребенка.

«Партнерские отношения между семьей и школой, основанные на взаимном уважении и общей цели, являются ключевым фактором адаптации и мотивации учащихся. Особенно эффективно начать выстраивать конструктивное партнерство на этапе начала школьного обучения», – подчеркнула лектор.

«Родители освоили инструменты для перехода от формальных собраний к продуктивному сотрудничеству с педагогами. Эта лекция не только об образовании, но и о формировании гармоничной личности ребенка, готовой к вызовам современного мира», – добавила она.

Фото: © Российское общество «Знание» в ПФО

Надежда Ванюхина отметила, что для успешного взаимодействия важно избавиться от иллюзий и помнить о главной цели – благополучии детей. Родителям, по ее словам, следует не отстраняться, а активно участвовать в школьной жизни: совместно решать организационные вопросы, помогать в построении образовательной траектории, уделять внимание ежедневному общению с детьми, а также понимать самим и объяснять ребенку, для чего нужно каждое учебное действие.

Ключевой аспект – выстроить свои отношения со школой и наслаждаться ими. Для этого можно самостоятельно предложить те дела, которые нравятся, не откладывать решение организационных вопросов, таких как ведение общих чатов или распределение ролей при подготовке мероприятий, и поддерживать друг друга.

Знание.Лекторий – это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».