Лекторы Общества «Знание» примут участие в форуме рабочей молодежи в Татарстане

Выступления лекторов Общества «Знание» войдут в программу II Республиканского форума молодежного профсоюзного актива «Рабочая молодежь и общественные инициативы», который состоится 24 июня на площадке Дома предпринимателя. Мероприятие приурочено ко Дню молодежи.

Форум объединит представителей рабочей молодежи, органов государственной власти и общественных организаций. Его цель – обсудить актуальные вопросы развития молодежной среды, а также обменяться лучшими практиками и опытом.

Секция по развитию лидерских компетенций и навыков публичных выступлений пройдет в рамках просветительского проекта Знание.Лекторий. Ее проведет заместитель руководителя Штаба общественной поддержки, член Общественной палаты Республики Татарстан и лектор Общества «Знание» Анастасия Исаева. Она представит участникам форумную площадку как пространство, способствующее формированию у молодежи умений четко выражать свою точку зрения, вести за собой единомышленников и использовать эти навыки для личностного и профессионального роста.

Председатель Государственного Совета и секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин отметил, что важнейшая задача республики – создать все необходимые условия для раскрытия потенциала каждого молодого человека.

«Молодежные форумы – это прекрасная возможность для обмена опытом, получения новых знаний и налаживания полезных контактов. Мы и впредь будем поддерживать такие инициативы», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Программа форума включает дискуссии по ряду актуальных тем: развитие профессиональных компетенций, создание возможностей для самореализации и участия молодежи в общественной жизни. Отдельное внимание будет уделено лидерству и ораторскому мастерству как инструментам влияния и позитивных изменений.

Организаторами форума выступают Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в РТ, Федерация профсоюзов РТ, Фонд поддержки предпринимательства РТ и Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк.

Проект Знание.Лекторий реализуется Обществом «Знание» и охватывает все регионы России. Лекции проводятся на темы от естественных наук до развития гибких навыков. Каждый регион формирует свою программу с учетом потребностей жителей, а слушатели могут в ходе мероприятий задавать вопросы и обсуждать волнующие их темы.

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте Общества «Знание».