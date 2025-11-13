Лекторы общества «Знание» из Татарстана встретились с представителями молодежи Гонконга

Лекторы общества «Знание» – доценты факультета психологии и педагогики Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Надежда Ванюхина и Маргарита Филатова-Сафронова провели научно-просветительские лекции на площадке Гонконгского политехнического университета, который занимает 54-е место в мировом рейтинге. Об этом сообщает пресс-служба общества.

Преподаватели рассказали об истории создания и современной миссии просветительской организации, возможном международном сотрудничестве, приведя в пример собственное недавнее участие в проекте на территории Беларуси.

«Рассказ об истории создания Российского общества «Знание», об основных целях – популяризации науки, воспитании патриотизма у подрастающего поколения, пропаганде здорового образа жизни – вызвал интерес у студентов университета. Ребята задавали вопросы и интересовались просветительской работой, которую мы ведем как лекторы общества «Знание», интересовались нашей работой в республике», – заметила Маргарита Филатова-Сафронова.

По словам Надежды Ванюхиной, именно трек о международном сотрудничестве вызвал положительный резонанс у профессорско-преподавательского состава.

«Мы рассказали коллегам и ребятам о том, какие темы наших лекций пользуются популярностью. Это, конечно, «Развитие креативного мышления», «Тайм-менеджмент», «Вспомнить всё, или что мы знаем о болезни Альцгеймера». Вполне возможно, что в будущем эти и другие темы будут пользоваться популярностью и у молодежи Гонконга», – предположила она.

Лекторы Российского общества «Знание» участвуют в реализации программы грантов Правительства РТ на подготовку и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях. Это первая такая региональная программа России. Она одновременно решает две задачи: подготовки и развития кадрового потенциала республики и удовлетворение потребностей экономики региона в высококвалифицированных кадрах.

С начала 2025 года в Татарстане состоялось около 900 просветительских мероприятий, организованных Российским обществом «Знание». Их участниками стали 34,5 тыс. жителей республики.

«Знание.Лекторий» – это просветительский проект общества «Знание», в рамках которого в каждом субъекте Федерации проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый регион может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций желающие могут задавать вопросы экспертам и обсуждать актуальные вопросы. С мероприятиями инициативы можно ознакомиться на сайте Российского общества «Знание».