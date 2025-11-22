Лекторы из Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса Знание.Лектор, финал которого прошел с 19 по 21 ноября в Московском дворце пионеров. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Мероприятие стало самым масштабным финалом за историю конкурсных проектов Общества «Знание». Были награждены 126 победителей из 53 регионов страны, 22 финалиста получили призы от партнеров конкурса. Их список доступен на сайте проекта Знание.Лектор.

Среди победителей от региона – советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Гимназии №1 г. Лаишево и автор статей Зулфия Ситдикова. Она является руководителем стационарного лектория «Знание» в Лаишевском районе. В конкурсе Знание.Лектор она выступала с лекциями про единство народов России. Награду ей вручил начальник департамента аппарата Совета Безопасности Российской Федерации Андрей Поляков.

Сразу два победителя из Республики Татарстан в ходе конкурсных испытаний рассказывали про экономику, бизнес и право: это заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Марина Епифанцева, а также член кадрового резерва Республики Татарстан Ильнур Сираев. Награду им вручил член президиума и глава комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей Научно-экспертного Совета Совбеза Российской Федерации Николай Лишин.

Педагог дополнительного образования детей и методист Центра детского творчества г. Азнакаево Алина Латыпова стала одним из шести победителей партнерской номинации и получила сертификат на круиз с возможностью проведения собственной лекции на борту. В конкурсе Знание.Лектор она выступала с лекциями про экологию и туризм.

Стоит отметить, что двое из победителей от республики – представители системы воспитания и дополнительного образования детей. Руководство Министерства образования и науки Республики Татарстан не только создает условия для просвещения, но и сами являются активными лекторами Общества «Знание».

«Пятый сезон Знание.Лектор стал самым масштабным за всю историю проекта. Он объединил людей, которые работают в самых разных условиях – в университетах и сельских школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти. Что особенно ценно – есть и участники специальной военной операции. Всех конкурсантов объединяет глубокое уважение к своей аудитории, готовность делиться знаниями. Они помогают людям ориентироваться в потоке информации, защищают историческую правду, помогают разобраться в науке, технологиях, других сферах», – подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе и главный символ конкурса Знание.Лектор – куб из черного мрамора. Также всем победителям проекта вручили технику для просветительской деятельности.

По итогам конкурсных испытаний партнеры конкурса подготовили специальные призы. Всего в конкурсе приняло участие более 21 тыс. человек со всей страны. Заявки от республики подали более 450 человек. На федеральный этап было отобрано 566 человек со всей России – из них 14 человек от Татарстана. Многоступенчатый отбор длился с апреля 2025 года: за это время было проведено свыше 3,2 тыс. лекций по всей стране.

За три дня в Москве участники прошли конкурсные испытания и просветительскую программу: для финалистов выступили актер, режиссер, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!» Егор Бероев, тренер по публичной речи, речевой культуре и коммуникациям, автор книги «Короче говоря», лауреат ТЭФИ Тамара Карташева, а также профессор, декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения, доктор исторических наук Вардан Багдасарян.