Лекторий «Миллиард.Татар» занял первое место в конкурсе для СМИ о научном развитии

В Академии наук Татарстана 20 декабря наградили победителей «Республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ мероприятий научно-технологического развития в Республике Татарстан». Первое место в номинации «Лучшая публикация в сети интернет» занял проект лектория «Миллиард.Татар».

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов оценил вклад проекта «Миллиард.Татар» в популяризацию научного контента на тему языка, культуры, истории и традиций татарского народа.

Минниханов отметил, что уже знал о проекте и посещал мероприятие «Татары года - 2024», организованном лекторием. Он также поблагодарил организаторов за то, что «наши многие представители Институтов стали символом Татарстана».

Напомним, торжественная церемония награждения «Татары годы» прошла 17 декабря в Присутственных местах Казанского кремля. На ней собрались видные представители татарского мира – историки, певцы, актеры, политики, деятели науки и культуры.