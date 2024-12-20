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Общество 20 декабря 2024 18:39

Лекторий «Миллиард.Татар» занял первое место в конкурсе для СМИ о научном развитии

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В Академии наук Татарстана 20 декабря наградили победителей «Республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ мероприятий научно-технологического развития в Республике Татарстан». Первое место в номинации «Лучшая публикация в сети интернет» занял проект лектория «Миллиард.Татар».

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов оценил вклад проекта «Миллиард.Татар» в популяризацию научного контента на тему языка, культуры, истории и традиций татарского народа.

Минниханов отметил, что уже знал о проекте и посещал мероприятие «Татары года - 2024», организованном лекторием. Он также поблагодарил организаторов за то, что «наши многие представители Институтов стали символом Татарстана».

Напомним, торжественная церемония награждения «Татары годы» прошла 17 декабря в Присутственных местах Казанского кремля. На ней собрались видные представители татарского мира – историки, певцы, актеры, политики, деятели науки и культуры.

#Академия наук РТ #конкурс #наука #СМИ
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