Лекторий «Миллиард.Татар» представит книгу об истории и мифологии татарского народа

Лекторий «Миллиард.Татар» вместе с Татарским книжным издательством приглашает на презентацию книги «Татар мифлары» («Татарские мифы»), посвященной истории и мифологии татарского народа.

В сборник вошли материалы полевых исследований фольклориста Наки Исанбета (1899-1992), собранные в 1910-1950-х годах. В них отражена система мировоззрения татар XIX – первой половины XX века. Книгу представит составитель, кандидат филологических наук Милеуша Хабутдинова. Презентация пройдет на русском языке.

Материалы сборника отличаются тематическим и жанровым разнообразием, подробным описанием и логичной структурой. Каждое произведение снабжено научным комментарием. Помимо собственно мифов, в книгу вошли татарские суеверия, связанные с ними обычаи и практики.

Особое внимание уделено татарскому соннику, словарю названий болезней и материалам по народной медицине. Для научного стиля Наки Исанбета характерны точность, документальность и внимание к этнологическим, географическим и этнографическим деталям. Ему удалось зафиксировать языковые особенности татар, проживающих в разных регионах страны.

Презентация состоится 23 апреля в Казани, в отеле «Ногай». Начало – в 18:00.

Программа включает выступление спикера продолжительностью около 50 минут, после чего пройдет сессия вопросов и ответов, рассчитанная на 20 минут.

Гости мероприятия смогут приобрести книгу «Татар мифлары», а также другие издания, посвященные татарской мифологии.