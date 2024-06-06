Лекторий «Миллиард.Татар»: Дина Гатина рассказала о татарском костюме XIX века

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Интернет-портал «Миллиард.Татар» продолжает свой культурно-просветительский лекторий. На этот раз они пригласили научного сотрудника Института истории им. Шигабутдина Марджани Дину Гатину-Шафикову, чтобы раскрыть тему трансформации традиционного костюма татарки XIX века. Событие прошло в музее Каюма Насыри.

«Когда мы видимся с людьми, в первую очередь оцениваем, во что они одеты. Это явление не только XXI века. Раньше это играло намного большее значение», — отметила Гатина-Шафикова.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Данная лекция будет доступна в формате подкаста на платформах «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте». Уже сейчас готовы выпуски про исторические неточности фильма «Ибн Фадлан» и подвиг Мусы Джалиля в группе подпольщиков во времена Великой Отечественной войны.