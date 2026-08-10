Лектор Общества «Знание» рассказал студентам, как превратить страх в энергию

Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы XII Студенческого образовательного форума «Лига Форум» – одного из флагманских проектов Лиги студентов РТ, который проходит в Набережных Челнах. В этом году форум объединил более 1 300 студентов из Татарстана, регионов России и зарубежных стран, а его программа впервые реализуется в международном формате, сообщают организаторы.

Одна из смен форума – «Лига развития», проходящая на базе лагеря «Следопыт», объединила студентов колледжей и вузов РТ. В рамках смены лектор Общества «Знание», клинический психолог Максим Зрютин выступил перед участниками с лекцией о природе страха публичных выступлений. Он объяснил, что страх сцены – не личная слабость, а эволюционный механизм выживания: «древний» мозг воспринимает социальную оценку как угрозу жизни.

«Страх оценки группой – это не просто неприятное чувство, а биологический сигнал, который можно и нужно использовать для роста. Миллионы лет эволюции научили нас бояться оценки группы: изгнание из племени резко снижало шансы на выживание. Этот механизм спасал наших предков, но сегодня он крадёт у нас возможности. Для студентов, которые постоянно сталкиваются с ситуациями оценивания – от ответов на семинарах до защиты дипломов, – осознание того, что их страх имеет древнюю и естественную природу, помогает снизить самокритику и перестать воспринимать себя как «неполноценных» из-за своего волнения», – поделился Максим Зрютин.

Лектор разобрал нейробиологию страха: реакцию «рептильного мозга», работу амигдалы, выброс адреналина и кортизола, блокирующего память, а также когнитивные искажения – «эффект прожектора» и «иллюзию прозрачности». В завершение он дал десять научно обоснованных техник для работы со страхом: дыхание «Водолаз» для успокоения, «Корни» для уверенной стойки, «Перевод с древнего» для переформулирования тревожных мыслей, «Ледокол» для начала выступления и «Термостат» для самоконтроля.

Лектор подчеркнул, что эти инструменты не убивают страх, а позволяют заключить с ним договор, сделав его союзником.

После смены «Лига развития» состоятся «Лига усиления» для молодых лидеров и активистов и «Лига интеграции» для иностранных студентов, часть программы которой пройдет на английском языке.

Организаторы форума – Правительство РТ, Министерство по делам молодежи РТ и Лига студентов РТ при поддержке Минобрнауки РТ. Российское общество «Знание» объединяет более 32 тыс. лекторов, проведших свыше 282 тыс. лекций по всей стране.