Лектор Общества «Знание» рассказал о преимуществах непрерывного образования

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

На площадке IV Казанского глобального молодежного саммита состоялась дискуссия о концепции непрерывного образования и развитии компетенций, востребованных в условиях постоянных изменений. В обсуждении принял участие лектор Российского общества «Знание», вице-президент компании «SuperJob» Амир Сараков. Его слова приводит пресс-служба Общества «Знание».

Эксперты отметили, что непрерывное образование помогает готовить молодежь к карьере, основанной на ценностях, гибкости и социальной ответственности. Особое внимание было уделено расширению возможностей для молодых специалистов через обучение на протяжении всей жизни.

Амир Сараков поделился опытом и наблюдениями, доказавшими эффективность в его профессиональных проектах. Он также привел данные актуальных исследований рынка. По его словам, одним из ключевых факторов карьерного роста является готовность брать на себя дополнительные задачи. Исследование Harvard Business Review показало, что такие сотрудники получают повышение в 2,5 раза чаще.

Еще одним важным критерием, по словам эксперта, является высокая результативность: сотрудники, стабильно перевыполняющие показатели, в 83% случаев включаются не только в систему премирования, но и в кадровый резерв на руководящие позиции.

Он также отметил значимость решительности, позволяющей принимать решения в условиях неопределенности. Согласно исследованию Gartner «Future of Work Trends», открытость к новым идеям ускоряет карьерный рост сотрудников. Не менее важным качеством Сараков назвал позитивный подход к решению проблем, который помогает создавать здоровый климат в команде, а также умение трезво анализировать ошибки без эмоциональной окраски.

Эксперт подчеркнул, что командная работа остается ключевым навыком. Он привел пример из собственной практики: в его командах талантливые сотрудники вырастали от стажера до руководителя отдела всего за 2-3 года. По его словам, это становилось возможным благодаря инициативности сотрудников, поддержке компании и корпоративной культуре, в которой ошибки воспринимаются как часть роста.

В рамках сессии также обсудили, как правительства, научные круги и бизнес могут взаимодействовать для развития системы непрерывного образования. Отдельно рассматривался вопрос обеспечения культурной инклюзивности и доступности обучения для молодежи в странах ОИС, БРИКС и АТР.