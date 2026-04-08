Лектор общества «Знание» дала советы родителям абитуриентов в Казани

В рамках Единого дня открытых дверей Казанского федерального университета на площадке «Дома Знаний» перед участниками выступила лектор Российского общества «Знание», гештальт-терапевт, эксперт социальных шоу на федеральных каналах Любовь Розенберг, сообщили в пресс-службе общества.

Эксперт разобрала ключевые вопросы адаптации первокурсников: как помочь сделать осознанный выбор, не навязывая чужих ожиданий, как поддержать, если выбранный путь оказался не тем, как вовремя заметить трудности, где грань между поддержкой и гиперопекой, и главное – как помогать, но не делать всё за ребёнка. Лектор также рассказала о влиянии переезда на адаптацию и напомнила о круглосуточных горячих линиях психологической помощи для студентов и родителей.

В ходе разговора обсуждалось, с какими сложностями чаще всего сталкиваются современные студенты и их родители. Любовь Розенберг отметила, что за помощью обращаются уже, как правило, с последствиями – паническими атаками, психосоматикой, сильным эмоциональным выгоранием. Такие симптомы сигнализируют: психика не справилась и пытается «докричаться» до человека, что дальше так продолжаться не может.

«Студенты испытывают сильнейшее эмоциональное выгорание. Молодёжь ещё психологически неустойчива, не стрессоустойчива. И молодые люди это переживают в наиболее острой форме», – пояснила Любовь Розенберг.

Лектор подчеркнула, что многие не могут пройти этот этап и либо остаются в инфантильной позиции, постоянно опираясь на родителей, либо уходят в девиантное поведение, находя референтную группу в «плохих компаниях». Главная задача человека в такой ситуации – выжить, и он использует все доступные варианты, из чего, как отмечает спикер, «ничего хорошего не выходит».

Отвечая на вопрос о том, что родитель может сделать ещё до поступления ребёнка в вуз, эксперт подчеркнула: самое главное – исходить из собственного состояния, потому что дети считывают его. Родителям, особенно в современном детоцентрированном обществе, важно научиться расслабляться в родительской позиции и не отдавать ребёнку всю свою жизнь целиком, разве что до трёх лет. Естественный процесс сепарации предполагает, что ребёнок постепенно отстраняется и осваивает жизнь в других сообществах.

«Если вы всё время будете его держать около себя, вы ему не дадите возможность вырасти и себе не дадите возможность прожить свою жизнь. И тогда получается взаимоисключающее: сами не живёте и ребёнку не даёте», –отметила Любовь Розенберг.

Лектор также затронула тему семейных границ: часто родители сами не имеют личного пространства, и ребёнку позволено всё. В результате он вырастает без понимания, где «моё», а где «не моё», и впоследствии испытывает сложности в коммуникации, достижении целей и выстраивании иерархических отношений.

Ключевой вывод встречи: функциональная семья строится на том, что первичны отношения взрослых – женщина любит мужчину, мужчина любит женщину, и уже вдвоём они любят ребёнка. Если родители живут свою жизнь и соблюдают разумные границы, ребёнок учится этому же и в будущем выстраивает гармоничные отношения.

