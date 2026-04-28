Лекцию о том, как принимаются законы, провели в Татарстане для старшего поколения

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Лекцию о законотворчестве провели в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане. Встреча прошла в рамках проекта «Старшее поколение» при поддержке Российского общества «Знание», сообщает пресс-служба партии.

Мероприятие для представителей старшего возраста приурочили ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в честь начала работы первой Государственной думы в 1906 году.

Открывая встречу, лектор Российского общества «Знание» и заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева объяснила, что парламентаризм – это не абстрактная теория, а действующая система управления, в которой ключевую роль играет выборный законодательный орган.

По ее словам, именно парламент разрабатывает законы, влияющие на повседневную жизнь людей и регулирующие такие сферы, как труд, медицина, образование и налогообложение.

Говоря об истории, Исаева обратила внимание на значение самой даты. Она отметила, что развитие российского парламентаризма – это постепенное движение к диалогу государства с обществом через законы. Если раньше закон воспринимался как распоряжение сверху, то после появления первой Думы он стал инструментом согласования интересов.

По ее словам, со временем в стране сформировалась практика публичного обсуждения бюджета, налогов и социальных гарантий, а сегодня такой диалог особенно важен, поскольку изменения в медицине и образовании напрямую затрагивают каждого. Лектор также призвала участников чаще интересоваться законотворческой деятельностью.

Во время встречи слушателям напомнили, что законы – это обязательные для всех нормы, с помощью которых государство регулирует ключевые общественные отношения. Анастасия Исаева подробно разобрала этапы законотворческого процесса: рассмотрение законопроектов в Госдуме в трех чтениях, работу Совета Федерации, где в обязательном порядке рассматриваются вопросы бюджета, налогов, а также войны и мира, роль Президента, который может наложить вето, и процедуру его преодоления квалифицированным большинством.

Отдельно остановились на этапе официального опубликования – после него закон вступает в силу, появляясь на портале правовой информации или в «Российской газете».

Отдельный блок посвятили структуре Федерального Собрания. Участникам напомнили, что Госдума принимает законы, а Совет Федерации их утверждает. Также речь шла о Государственном Совете Республики Татарстан как о постоянно действующем высшем законодательном органе региона.

Сами участники отметили, что разбор механизма принятия законов помогает лучше ориентироваться в изменениях, связанных с пенсиями, льготами и медицинским обслуживанием.

Одна из участниц встречи Виллюза Хайруллина рассказала, что после лекции стало понятнее, как идея превращается в закон и каким образом граждане могут влиять на этот процесс через своих депутатов.