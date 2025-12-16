Лекцию о роли космоса в мировой политике проведут сегодня в Национальной библиотеке РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Открытая лекция на тему «Космос: арена для международного соперничества или международного сотрудничества?» пройдет в Национальной библиотеке Татарстана. Мероприятие состоится сегодня, 16 декабря, в 17:30.

Организаторами выступают Академия молодежной дипломатии при поддержке Министерства по делам молодежи республики. Принять участие может любой желающий, регистрация бесплатная и доступна по ссылке.

Лекция проводится в рамках цикла Global Talks, целью которого является популяризация знаний о внешней политике и глобальных проблемах современности.

Основным докладчиком выступит эксперт в области авиационно-космических технологий, руководитель департамента международных программ общественного движения «Проекты Дробышевского» и организационного отдела АНО «Евразия», а также автор Телеграм-канала «Человек космический» Евгений Чурсин.

Во время лекции слушатели смогут ознакомиться с ключевыми аспектами современного состояния космической сферы, включая причины, по которым государства и частные корпорации стремятся к лидерству в исследовании и эксплуатации космоса; законодательные нормы, регулирующие космическую деятельность, и их достаточность для предотвращения конфликтов.

Также обсудят угрозу превращения орбиты Земли в военную арену и методы защиты от негативных последствий технологического прогресса; а также значение Международной космической станции и перспективы крупных международных проектов. Евгений Чурсин представит свое видение дальнейшего освоения космоса и роли молодых исследователей в развитии этой области.

Председатель Академии молодежной дипломатии РТ Дильбар Садыкова отметила, что цикл Global Talks представляет собой серию открытых экспертных лекций по вопросам международных отношений и глобальных вызовов, организованных в формате дискуссий с участием российских специалистов в области международных отношений и смежных дисциплин.

Она добавила, что за год Академия провела 10 лекций по различным темам, охватив более 1,5 тысячи человек. В рамках мероприятий обсуждались такие вопросы, как роль культуры в дипломатии, проблема перенаселенности планеты, зависимость мира от нефти, перспективы развития Центральной Азии, влияние технологий на международные отношения, нестабильность Ближнего Востока и формирование положительного образа стран через мягкую силу.