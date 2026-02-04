Лекция о татарском театре с посещением премьерного спектакля пройдет в Казани

Лекторий «Миллиард.Татар» совместно с Театром Карима Тинчурина организует лекцию, после которой зрители смогут посетить премьерный показ спектакля «Ал яулыклы язмышым» («Тополек мой в красной косынке») режиссера Айдара Заббарова. Об этом сообщили в Телеграм-канале лектория.

Лекция станет вводной частью вечера и будет посвящена истории и особенностям татарского театра. В роли лектора выступит театральный режиссер, народный писатель Республики Татарстан Рабит Батулла.

Он расскажет о становлении татарского профессионального театра, истоках национальной сцены и репертуара, а также о личности Карима Тинчурина и его влиянии на развитие современного татарского театра.

После лекционной части участники мероприятия посетят спектакль «Ал яулыклы язмышым», поставленный по повести Чингиза Айтматова. Постановка рассказывает историю любви Ильяса и Асель – историю утраченного чувства и выбора, за который героям приходится платить.

Ильяс живет дорогой и ощущением свободы, Асель предстает искренним и светлым человеком. Их жизнь кажется устойчивой: дом, семья, ребенок. Однако сомнения, слабость и допущенная ошибка постепенно разрушают то, что ранее выглядело прочным и неизменным.

Мероприятие пройдет 5 февраля в Театре Карима Тинчурина. Начало лекции запланировано на 17:00.

Лекция Рабита Батуллы продлится 50 минут, после чего состоится сессия вопросов и ответов продолжительностью 20 минут. Затем участники перейдут в зрительный зал, где состоится показ спектакля.