Лекция о современной татарской «скромной» моде пройдет в Казани

Лекторий «Миллиард.Татар» приглашает жителей и гостей Казани на лекцию стилиста и эксперта в сфере благопристойной моды Джаннат Мингазовой – основателя проекта Fashion Iftar. Это первое мероприятие лектория в 2026 году, и оно будет посвящено современной татарской «скромной» моде, ее истокам и роли в жизни городского татарского сообщества, сообщили в Телеграм-канале лектория.

На лекции слушателям расскажут, что представляет собой современная татарская благопристойная мода в городском пространстве, как формировалось это направление в Татарстане и каким образом мусульманке можно выглядеть стильно, не отходя от традиционных ценностей.

Мероприятие состоится 23 января в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Начало запланировано на 16:00.

Лекция продлится 50 минут, после чего участники смогут в течение 20 минут задать спикеру вопросы и обсудить поднятые темы.