news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 июля 2025 18:27

Лекция о литературе Золотой Орды пройдет 31 июля в музее Тукая

Читайте нас в
Телеграм

Открытая лекция доктора филологических наук, специалиста по средневековой татарской литературе Хатипа Миннегулова пройдет в Казани 31 июля. Об этом сообщили в Телеграм-канале лектория «Миллиард.Татар».

Мероприятие состоится в 18:00 в музее Габдуллы Тукая. Продолжительность лекции – 50 минут, после чего слушатели смогут задать свои вопросы и обсудить лекцию.

В ходе встречи участники узнают, почему литература Золотой Орды занимает ключевое место в истории татар и их письменной культуры, чем характеризуется жанровое и тематическое многообразие произведений Улуса Джучи, а также каким образом эта словесная традиция опирается на мифологию, фольклор, древнетюркскую письменность и взаимодействует с исламской цивилизацией Востока.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

#лекция #золотая орда
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Непривитый ребенок может заболеть циррозом»: чем опасен гепатит и как его вылечить

«Непривитый ребенок может заболеть циррозом»: чем опасен гепатит и как его вылечить

28 июля 2025
У жителей Татарстана осенью будет шестидневная рабочая неделя

У жителей Татарстана осенью будет шестидневная рабочая неделя

28 июля 2025