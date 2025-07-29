Лекция о литературе Золотой Орды пройдет 31 июля в музее Тукая

Открытая лекция доктора филологических наук, специалиста по средневековой татарской литературе Хатипа Миннегулова пройдет в Казани 31 июля. Об этом сообщили в Телеграм-канале лектория «Миллиард.Татар».

Мероприятие состоится в 18:00 в музее Габдуллы Тукая. Продолжительность лекции – 50 минут, после чего слушатели смогут задать свои вопросы и обсудить лекцию.

В ходе встречи участники узнают, почему литература Золотой Орды занимает ключевое место в истории татар и их письменной культуры, чем характеризуется жанровое и тематическое многообразие произведений Улуса Джучи, а также каким образом эта словесная традиция опирается на мифологию, фольклор, древнетюркскую письменность и взаимодействует с исламской цивилизацией Востока.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.