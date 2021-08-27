Лекции врачей, инсталляции и мастер-классы: площадка MOÑ проведет День белого цветка

Театральная площадка MOÑ и фонд «Живой город» проведут на Черном озере День белого цветка – символа борьбы с туберкулезом. В субботу 28 августа организаторы обещают создать в парке зону тотального доверия к медицине, науке и друг к другу.

«Команда MOÑ решила переосмыслить акцию и устроить на Черном озере праздник, объединив мастер-классы врачей и лекции научных экспертов с арт-объектами, инсталляциями и музыкой. Мы создадим в парке зону тотального доверия — доверия к медицине, науке и друг к другу», — рассказала пресс-служба площадки.

Центром праздника станет интерактивная инсталляция из 400 бумажных белых цветов, казанцы будут создавать ее целый день. В парке появятся и другие арт-объекты в цветочной теме.

Центр современной культуры «Смена» организует в парке научно-популярный лекторий. Запланированы три лекции по психологии, о нарушении сна и инфарктах с инсультами от ведущих врачей и научных деятелей Татарстана.

На площадке проведут серию детских мастер-классов, а взрослых научат танцевальным движениям. Завершит праздник вечер ретро-пластинок.

Весь день в парке «Черное озеро» будет работать ярмарка с книгами, пластинками и открытками. Организаторы просят гостей приходить в белом.

«Это необязательно, но если вы откликнетесь на нашу просьбу, у вас будет шанс выиграть билеты на спектакли MOÑ или промокоды на скидку», — добавили в пресс-службе.