«Лекции и сказки»: в КФУ стартует проект PROНаука

8 ноября в Казанском федеральном университете откроется восемнадцатая серия научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ». Принять участие в мероприятии смогут дети и их родители, сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие приурочено к 220-летию Казанского университета. Тема серии будет звучать как «Лекции и сказки». Разнообразные лекции, мастер-классы и другие активности будут проходить во втором учебном корпусе КФУ на улице Кремлевской с 17.00 до 20.00.

По словам директора департамента по информационной политике вуза Елены Ельшиной, концепция предстоящего события была утверждена с учетом мнений родителей. Для ребят в возрасте до 14 лет организуют различные интерактивы, лекции от ученых Казанского федерального университета, мастер-классы. Таким образом дети смогут открыть для себя новые научные хобби.

«Во взрослой зоне (для родителей и не только) гости смогут принять участие в научных кластерах, посетить консультации экспертов — практикумы, где в формате «вопрос— ответ» родители смогут обсудить важные темы, актуальные для каждого», — добавила она.

Хедлайнером «PROНауки» станет ведущий программы «Просто физика» на ТК «Наука», лектор Российского общества «Знание» Алексей Иванченко. Он представит участникам проектов научное шоу «Мир глазами популяризатора: физика в повседневной жизни».

В пресс-службе уточнили, что все лекции, практикумы и мастер-классы будут проводить ученые-эксперты вуза. К примеру, директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Дмитрий Чикрин раскроет мифы и реальные факты о киберспорте и компьютерных играх в целом, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский расскажет о знаниях, навыках и полезных привычках, характерных для IT-специалистов, а доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования Тимур Аухадеев посвятит свое выступление погодным явлениям в мультипликационных и художественных фильмах, объяснит, как они возникают.

Помимо этого, для участников программы подготовят научные интерактивные зоны, лекции и мастер-классы, естественно-научный, медицинский и IT-кластеры, а также арт-квиз. Специалисты раскроют им тайны космоса, жизни под землей, объяснят нюансы создания и ведения видеоблога и других тем.

Вход на мероприятие бесплатный. Необходимо пройти предварительную регистрацию.