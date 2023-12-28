Лекции и экскурсии-медиации: «Смена» представила программу на новогодние каникулы

Фото: пресс-служба Центра современной культуры «Смена»

Казанский Центр современной культуры «Смена» представил специальную программу на предстоящие новогодние каникулы. Она будет включать экскурсии-медиации по выставкам, научно-популярные лекции и показы художественных фильмов, сообщает пресс-служба центра.

Перед самым Новым годом, 31 декабря, выставочные пространства «Смены» будут оставаться открытыми до 18 часов. Они возобновят свою работу в обычном режиме почти сразу после праздника, 2 января.

При этом каждый день с 2 по 8 января будет проходить по несколько экскурсий-медиаций по выставкам «Казань как место встречи», «Извини, извини» и «Идеи для светлого будущего. Краткая история СКБ „Прометей” в 6 реализованных проектах» в Фонде «Галеев-Прометей».

Размещенная в выставочном зале «Смены» экспозиция «Казань как место встречи» представляет вниманию публики инсталляции художников из разных городов, объединившихся в команды по результатам опен-колла. Современная столица Татарстана предстает в этих произведениях как город неочевидных пересечений и встреч. Экскурсии (бесплатные для детей до десяти лет) будут проводиться в 14.00 и 17.00.

Кроме того, будет работать первая персональная выставка Нурии Нургалиевой «Извини, извини» в «Смена Галерее». Художница создала комнату «современной Золушки» и заполнила ее личными вещами и произведениями искусства, мимикрирующими под детали интерьера. Экскурсии запланированы на 14.30 и 17.30, вход на них будет свободным.

В свою очередь выставка «Идеи для светлого будущего. Краткая история СКБ „Прометей” в 6 реализованных проектах» включает арт-объекты, связанные с разными направлениями аудиовизуального синтеза. Здесь же выставлены документы и архивные материалы, по которым можно составить представление об истории студенческого конструкторского бюро изнутри. Экскурсии (бесплатные для детей до десяти лет) будут организовываться каждый час с 12.00 до 19.00.

Помимо выставок, в дни каникул в «Смене» можно будет посетить выступления ученых и кинопоказы. Так, в четверг, 4 января, в 18.00 автор книги «Безумие ли? Как психиатры выставляют диагноз», доцент Казанского федерального университета Александр Граница прочтет публичную лекцию «Обоснованная психотерапия. Как это делать и кому это нужно».

На это же время в пятницу, 5 января, запланирована лекция «Щи и каша — пища наша? Культура питания у народов Поволжья» этнолога Елены Гущиной, и. о. заведующей кафедрой антропологии и этнографии КФУ. Она расскажет о традиционных блюдах народов Казанской губернии и о связанных с едой обычаях.

В субботу, 6 января, в 18.00 состоится показ фильма «Наши» Антона Ермолина (2022 год, Россия, 12+), а в воскресенье, 7 января, в 16.00 будет показана картина «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» Роя Андерссона (2014, Швеция, 18+).

Если российская лента рассказывает историю незадачливого экстрасенса-биолокатора, которому удается обратить на себя внимание опасного тайного общества, то шведская, вдохновленная картиной «Охотники на снегу» Питера Брейгеля Старшего, состоит из нескольких десятков скетчей, объединенных кочующими персонажами и сквозными мотивами.

В заключительный день каникул, 8 января, сначала, в 15.00, старший преподаватель кафедры зарубежной литературы КФУ Алексей Мелихов прочитает лекцию «Японский хоррор как феномен», которая откроет цикл мероприятий «Бесконечный восход» о современной культуре Японии. Позднее, в 18.00, будет организован показ легендарного фильма «Звонок» Хидэо Наката (1988, Япония, 18+).

Программа художественной студии «Смена Дети» будет включать мастер-классы «Собиратели драконов» 5+ (6 января в 10.00) от иллюстраторов Гузель Гариповой и Сони Лигостаевой и «Синестезия. Рисуем музыку» 6+ (6 января в 13.00) от куратора лаборатории Фонда «Галеев-Прометей по исследованию синестезии Марии Квад, а также детскую экскурсию-медиацию по выставке «Казань как место встречи» 5+ (6 января в 12.00).

Фотографии предоставлены пресс-службой Центра современной культуры «Смена».