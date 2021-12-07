Лекарство ремдесивир от Covid-19 получили все регионы России

Препарат для лечения коронавируса ремдесивир уже получили все российские регионы. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По поручению правительства закуплен централизованно препарат ремдесивир, он поставлен во все субъекты, идет мониторинг его использования», — рассказал министр.

Он отметил, что первые результаты были обсуждены в оперштабе сегодня, сообщает РИА Новости.