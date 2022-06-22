Президент Татарстана открыл крупный фармацевтический логоцентр в республике

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт работе логистического центра компании «Протек» в Казани.

«Мне очень приятно, что проект, который мы обсуждали в 2019 году, завершен, несмотря на все сложности. Фармацевтика, как хлебный магазин, нужна каждый день. И то, что мы приблизили к покупателям такой объем продукции, говорит о том, что группа компаний „Протек“ поверила в республику», — сказал Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, логистический центр с виду напоминает модульный склад. «На самом деле это сложнейшая специальная инженерная конструкция, которая решает задачи по обеспечению лекарствами. Наша задача — улучшение качества жизни людей. Но самое главное – их здоровье. Здоровье будет, если нас обеспечат всеми необходимыми препаратами», — отметил он.

Президент компании «Протек» Вадим Музяев заявил, что открытие логистического центра в Республике Татарстан — часть стратегии инфраструктурного развития компании.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Казань — перспективная локация для реализации возможностей нашей компании с точки зрения снабжения прилегающих регионов и развития клиентской базы: город отличается стабильным демографическим ростом и покупательной способностью населения. С открытием логистического центра жителям республики и близлежащих регионов будет доступна более широкая линейка аптечного ассортимента», — заметил Музяев.

В логистическом центре будут храниться лекарственные средства, БАДы и изделия медицинского назначения, которые будут потом направляться потребителям. Площадь центра — 15 тыс. кв. метров, в том числе складская — 12 тыс. кв. метров. На базе одновременно может храниться около 11 тыс. единиц товаров, 60% из которых — лекарственные средства. В следующем году ожидается расширение ассортимента до 20 тыс. позиций.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Согласно прогнозам, клиентами логоцентра станут около 6 тыс. грузополучателей в Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Коми, Кировской области и Пермском крае.

В логоцентре на первом этапе будет создано 120 рабочих мест. Планируется, что в 2023 году будет открыто около 50 новых вакансий.