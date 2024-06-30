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Лейтмотивом праздника «Валда Шинясь» в Год семьи стала мордовская свадьба
Лейтмотивом праздника «Валда Шинясь» в Год семьи стала национальная мордовская свадьба, которая была стилизована под современность. Напомним, народные гулянья прошли в селе Кильдюшево Тетюшского района.
Концертную программу украсили более 20 коллективов из различных районов Татарстана и из других регионов России. Хедлайнерами вечера стали фольклорные ансамбли «Кильдюшевские бабки», «Келу», театр моды «Варма».
Были организованы разные интерактивные площадки и спортивные состязания для гостей любого возраста, ярмарки с интересными аксессуарами. Занимательный театрализованный пролог «Рассвет жизни» дал возможность окунуться в быт мордовского народа.
«Мы готовимся, готовим, угощаем, встречаем, знакомства хорошие заводим. Сегодня моему коллективу вручат грамоту или диплом. Мы выиграли Гран-при в Татарстане, скоро поедем в Сочи. Вот такой вот день шебутной», — поделилась своими впечатлениями участница ансамбля «ОД ВАРМА» Анна Абмаева.
Ранее татарстанцев с мордовским праздником «Валда Шинясь» поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Автор Азалия Исмагилова
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