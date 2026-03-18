news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 18 марта 2026 17:23

Лейтенант из Татарстана представлен к медали «За отвагу» после ранения и спасения роты

Читайте нас в
Телеграм
Фото предоставлено Марией Шадриной

Лейтенант Булат Калимуллин, получивший ранения при атаке FPV-дронов, вывел подразделение из-под огня без потерь и представлен к государственной награде – медали «За отвагу».

Инцидент произошел в лесном массиве «МираЖ-1» вблизи села Березовое Синельниковского района Днепропетровской области. Заместитель командира мотострелковой роты Калимуллин, исполнявший обязанности командира, проводил инструктаж личного состава, когда началась атака беспилотников.

В результате взрывов офицер получил осколочные ранения нижней трети левого бедра и голени, однако продолжил руководство подразделением. Под его командованием военнослужащие организованно покинули зону поражения. Потерь в роте допущено не было.

Отмечается, что действия лейтенанта позволили сохранить боеспособность подразделения и сорвать планы противника.

«Это моя работа, ведь я кадровый офицер, выбрал такой путь», – отметил Калимуллин.

Булат Калимуллин родился в 2001 году в Лаишевском районе Татарстана, в селе Песчаные Ковали. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, проходил службу в Хабаровске, с 2025 года выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

В настоящее время офицер проходит лечение в госпитале. Награждение планируется провести перед строем подразделения.

Материал подготовлен при участии Марии Шадриной

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров