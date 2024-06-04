Лейтенант Асхадуллин из Татарстана получил четыре высокие награды на СВО

Лейтенант Артур Асхадуллин из Камско-Устьинского района Татарстана ушел на передовую вслед за младшим братом, которого мобилизовали осенью 2022 года. Отвага офицера на передовой не осталась незамеченной — сегодня грудь бойца украшают ордена и медали.

За боевые заслуги он награжден орденом Мужества — за сохранение личного состава при выполнении боевой операции. В августе 2023 года его грудь украсила медаль «За ратную доблесть», а в сентябре — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Тогда же родители Артура получили благодарственное письмо из части.

А на днях военкомат получили новую весть, что Артур Асхадуллин награжден медалью «За освобождение Авдеевки».

«Эту семью надо ставить в пример всем. Два сына Асхадуллиных — достойные солдаты. Младший Айрат также отмечен наградами. Их мама Резеда Асхадуллина активный волонтер, которая постоянно собирает и отправляет на фронт посылки. Это настоящие патриоты — люди, которые вместе со всей страной борются за ее независимость», — заявил военный комиссар района Тахир Миннекаев.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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