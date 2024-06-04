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Лейтенант Асхадуллин из Татарстана получил четыре высокие награды на СВО
Лейтенант Артур Асхадуллин из Камско-Устьинского района Татарстана ушел на передовую вслед за младшим братом, которого мобилизовали осенью 2022 года. Отвага офицера на передовой не осталась незамеченной — сегодня грудь бойца украшают ордена и медали.
За боевые заслуги он награжден орденом Мужества — за сохранение личного состава при выполнении боевой операции. В августе 2023 года его грудь украсила медаль «За ратную доблесть», а в сентябре — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Тогда же родители Артура получили благодарственное письмо из части.
А на днях военкомат получили новую весть, что Артур Асхадуллин награжден медалью «За освобождение Авдеевки».
«Эту семью надо ставить в пример всем. Два сына Асхадуллиных — достойные солдаты. Младший Айрат также отмечен наградами. Их мама Резеда Асхадуллина активный волонтер, которая постоянно собирает и отправляет на фронт посылки. Это настоящие патриоты — люди, которые вместе со всей страной борются за ее независимость», — заявил военный комиссар района Тахир Миннекаев.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Светланы Загидуллиной. Фото из личного архива бойца.
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