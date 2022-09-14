Лэйна выступит перед болельщиками матча «КАМАЗ» — «Динамо» в Челнах

Исполнительница хита «Малай на белом барсе» татарская певица Лэйна посетит матч «КАМАЗ» — «Динамо», который состоится 18 сентября на стадионе в парке «Гренада». Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор ФК «КАМАЗ» Иван Клипов.

«В „Гренаде“ будет происходить крутое действие. Приглашаю вас в 15.00. Берите с собой детей и родителей, Dj Gradov начнет программу, далее вести ее будет David MC. Также выступит знаменитая певица Лэйна», — рассказал Клипов.

Сама игра начнется в 17.00. Сразу после матча пройдет розыгрыш велосипедов от мэра города и президента ФК «КАМАЗ» Наиля Магдеева и «друзей-бизнесменов».

«„КАМАЗ“ будет принимать „Динамо“ из города Махачкала. Наша команда занимает второе место, в активе у нас 18 очков. Команда из Махачкалы занимает девятую строчку турнирной таблицы, у них 14 очков», — добавил спикер.