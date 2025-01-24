Лейлят аль-Ми‘радж: как мусульманам стоит провести священную ночь

В воскресенье для мусульман наступит священная ночь Ми‘радж. Объясняем, что она значит и как правильно встретить ее правоверным.





Ночь Ми‘радж - Лейлят аль-Исра валь-Ми’радж в этом году наступает с 26-го на 27-е число месяца Раджаб

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда отмечают ночь Ми‘радж

Ночь Ми‘радж – Лейлят аль-Исра валь-Ми’радж в этом году наступает с 26-го на 27-е число месяца Раджаб, то есть в ночь с 26-го на 27-е января 2025 года.

Что произошло в ночь Ми‘радж

В переводе с арабского слово «Ми‘радж» (араб. مِعْرَاجٌ) означает «вознесение».

Согласно исламской традиции, в эту ночь произошло перенесение пророка Мухаммада из Заповедной мечети Мекки в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и вознесение на семь небес. Мухаммаду был показан ад и рай, а также он встретил некоторых пророков, в том числе Ису (Иисуса), Мусу (Моисея) и Ибрагима (Авраама).

Именно в эту ночь мусульманской умме было предписано обязательное совершение пятикратной молитвы – намаза Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что говорится в Коране

В Коране о Ми‘радже сказано в первом аяте суры «Исра»:

«Слава Тому, Кто перенес ночью раба Своего из мечети запретной (Масжиду Аль-Харам) Мекки в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, окрестности которой благословили разными плодами и реками, для того, чтобы показать ему Нашу удивительную мощь. Воистину, Всеслышащий Он, Всевидящий».

Почему ночь Ми‘радж одна из главных для мусульман

Именно в эту ночь мусульманской умме было предписано обязательное совершение пятикратной молитвы – намаза.

Считается, что изначально Аллах предписал мусульманам 50 молитв, но пророк Мухаммад несколько раз просил облегчения молитвы для своей уммы (последователей-мусульман), тогда Всевышний оставил для них 5 обязательных молитв в сутки, за каждую из которых мусульманин получит десятикратную награду.

В эту ночь не предписано каких-либо обязательных видов молитв, но так как это одна из священных ночей месяца Раджаб, желательно совершение дополнительного поклонения Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что делать в ночь Ми‘радж

В эту ночь не предписано каких-либо обязательных видов молитв, но так как это одна из священных ночей месяца Раджаб, желательно совершение дополнительного поклонения.

Прочитать вечерний и ночной намаз в мечети.

Читать ночью дополнительные (нафиль) намазы – тахаджуд, тасбих.

Делать поминания Аллаха – читать зикры: СубханАллах, АльхамдулиЛлях, АллахуАкбар (в переводе – пречист Аллах, хвала Аллаху, Аллах Велик).

Давать милостыню и совершать благие деяния.

Мусульманам с особым усердием стоит восхвалять Мухаммада, читая салаваты Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как читать салаваты

Мусульманам с особым усердием стоит восхвалять Мухаммада, читая салаваты.

«Аллахумма солли ‘аля сайидина Мухаммад ва саллим» или «Аллаахумма солли ‘аляя сайидинаа Мухаммадин ва ‘аляя ээли сайидинаа Мухаммад. Кяма солляйтэ ‘аляя сайидинаа Ибраахиима ва ‘аляя ээли сайидинаа Ибраахиим, ва баарик ‘аляя сайидинаа Мухаммадин ва ‘аляя ээли сайидинаа Мухаммад, кямаа баарактэ ‘аляя сайидинаа Ибраахиима ва ‘аляя ээли сайидинаа Ибраахиима филь-‘аалямиин, иннэкя хамиидун маджиид».

Перевод: «О Аллах! Благослови Мухаммада и род его, как Ты благословил Ибрахима (Авраама) и род его. И ниспошли благословение Мухаммаду и роду его, как Ты ниспослал благословение Ибрахиму (Аврааму) и роду его во всех мирах. Поистине, Ты – Восхваляемый, Прославляемый».