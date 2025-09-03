news_header_top
Общество 3 сентября 2025 17:42

Лейла Лерон призвала журналистов присоединиться к проекту «ШӘП ПРОДАКШН»

Куратор проекта «ШӘП ПРОДАКШН» по поддержке татарских блогеров Лейла Лерон призвала журналистов присоединиться к участию. Об этом она сказала на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Главное – вести блог на татарском языке. Присоединяйтесь к нашему проекту. Когда есть опыт работы с текстами, хорошие навыки речи, вести блог намного легче. Вы станете примером для начинающих блогеров. Мы ждем у себя журналистов, желающих развивать личный бренд», – обратилась Лейла Лерон.

Куратор проекта также отметила важность мотивации участников через призы и встречи с интересными людьми. Она напомнила, что невыполнение заданий влечет за собой исключение из проекта. В то же время для тех, кто дойдет до финала, планируется проведение большого праздничного мероприятия.

Гульнар Гарифуллина

#татарский язык #блогеры
