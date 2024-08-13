Лейла Гимадиева: Радио «Тәртип» дает площадку многим молодым исполнителям

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Радио «Тәртип» считает одной из своих важных задач поддержку молодых талантливых исполнителей. Передача «Калеб», выходящая на радио, стала такой площадкой. Об этом на пресс-конференции, посвященной 10-летию радио «Тәртип», рассказала заместитель главного редактора Лейла Гимадиева.

«Сегодня это неизвестные артисты, но надеемся, в будущем они станут такими же любимыми в народе, как Филюс Кагиров, Ришат Тухватуллин. По нашим опросам среди слушателей, передачу «Калеб» любят и молодые, и взрослые. Людям нравится, что мы открываем новые имена. Мы решили сделать концерт, тем самым подвести итог 10-летней деятельности передачи “Калеб”. Эта передача у нас сохранится и в будущем», - рассказала она.

Передачи «Калеб» выходят с 2014 года, по инициативе одного из основателей творческого объединения «Калеб» Гузель Сагитовой.

«Ее идею мы поддержали. В то время формат радио был немного другим, он был ориентирован больше на средний и старший возраст. Мы немного отступили от формата, понимая, что молодежи нужна площадка, и с готовностью приступили к созданию передач “Калеб”, - рассказала Лейла Гимадиева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Филюс Кагиров, Ришат Тухватуллин, Луиза Янсуар, Йолдыз Миннуллина, Рузаль Мухаметшин, Ленар Шаех и другие приходили к нам на эфиры, участвовали в обсуждениях. В этот период вышли около 50 передач (ведущая - Эльвина Назипова). С 2021 года передачи ведет Миляуша Ризванова, с тех пор в эфир вышли 126 передач», - привела данные заместитель главного редактора.

Лейла Гимадиева также отметила, что в штате радио - всего 3 человека. Основной контент создается внештатными авторами. Сегодня они готовят 27 передач и рубрик, а всего в архиве радио имеется около 40 наименований передач.

«У нас около два десятка авторов, среди них - Хатип Миннегулов, Фоат Галимуллин, Рузаль Юсупов, Саида Аппакова, Ракип Гаффар, а также молодые авторы - Миляуша Ризванова, Регина Шакирова и другие», - перечислила спикер.

«Многие передачи летом уходят в отпуск. Но некоторые остаются - например, «Мәңге сүнмәс нур», «Тәртипле бакча», «Тузмый торган бүләк», «Мөһаҗирләр», «Тәртипле иртә», «Әниләр һәм бәбиләр», «Әдәби мирас». Каждую неделю посвящаем определенной личности. На этой неделе, например, это композитор и автор песен Наиль Касымов. Наши слушатели узнают о его творчестве, песнях, произведениях, высказываниях коллег о его деятельности», - пояснила Лейла Гимадиева.

Зиля Мубаракшина