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Лейла Гимадиева: Радио «Тәртип» дает площадку многим молодым исполнителям
Радио «Тәртип» считает одной из своих важных задач поддержку молодых талантливых исполнителей. Передача «Калеб», выходящая на радио, стала такой площадкой. Об этом на пресс-конференции, посвященной 10-летию радио «Тәртип», рассказала заместитель главного редактора Лейла Гимадиева.
«Сегодня это неизвестные артисты, но надеемся, в будущем они станут такими же любимыми в народе, как Филюс Кагиров, Ришат Тухватуллин. По нашим опросам среди слушателей, передачу «Калеб» любят и молодые, и взрослые. Людям нравится, что мы открываем новые имена. Мы решили сделать концерт, тем самым подвести итог 10-летней деятельности передачи “Калеб”. Эта передача у нас сохранится и в будущем», - рассказала она.
Передачи «Калеб» выходят с 2014 года, по инициативе одного из основателей творческого объединения «Калеб» Гузель Сагитовой.
«Ее идею мы поддержали. В то время формат радио был немного другим, он был ориентирован больше на средний и старший возраст. Мы немного отступили от формата, понимая, что молодежи нужна площадка, и с готовностью приступили к созданию передач “Калеб”, - рассказала Лейла Гимадиева на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Филюс Кагиров, Ришат Тухватуллин, Луиза Янсуар, Йолдыз Миннуллина, Рузаль Мухаметшин, Ленар Шаех и другие приходили к нам на эфиры, участвовали в обсуждениях. В этот период вышли около 50 передач (ведущая - Эльвина Назипова). С 2021 года передачи ведет Миляуша Ризванова, с тех пор в эфир вышли 126 передач», - привела данные заместитель главного редактора.
Лейла Гимадиева также отметила, что в штате радио - всего 3 человека. Основной контент создается внештатными авторами. Сегодня они готовят 27 передач и рубрик, а всего в архиве радио имеется около 40 наименований передач.
«У нас около два десятка авторов, среди них - Хатип Миннегулов, Фоат Галимуллин, Рузаль Юсупов, Саида Аппакова, Ракип Гаффар, а также молодые авторы - Миляуша Ризванова, Регина Шакирова и другие», - перечислила спикер.
«Многие передачи летом уходят в отпуск. Но некоторые остаются - например, «Мәңге сүнмәс нур», «Тәртипле бакча», «Тузмый торган бүләк», «Мөһаҗирләр», «Тәртипле иртә», «Әниләр һәм бәбиләр», «Әдәби мирас». Каждую неделю посвящаем определенной личности. На этой неделе, например, это композитор и автор песен Наиль Касымов. Наши слушатели узнают о его творчестве, песнях, произведениях, высказываниях коллег о его деятельности», - пояснила Лейла Гимадиева.
Зиля Мубаракшина
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