Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила о необходимости формирования архива в Иннополисе. Такое мнение она высказала на итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

«Назрела необходимость формирования архива в Иннополисе. Это очень важный элемент развития России, потому что создание нового города — колоссальное достижение Татарстана. И в России появление IТ-города не может остаться незамеченным и забытым нашими потомками», — сказала вице-премьер республики.

Фазлеева предложила провести в Иннополисе научно-практическую конференцию, на которой можно рассмотреть возможности архивирования IТ-сферы в части сохранения наследия. «Об этом мы будем говорить в течение всего года в связи с тем, что Президент России Владимир Путин объявил Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов нашей страны, сохранения того богатства, которое накопили регионы за весь духовный период своего развития», — отметила она.

Заместитель Премьер-министра подчеркнула, что архивный фонд Татарстана — один из наиболее мощных в России. «Нам нельзя снижать планку. Сегодня мы имеем уникальные документы, которые вызывают большой интерес у жителей республики, могут стать точкой притяжения и запуском интереса к профессии архивиста среди детей», — заметила она.

По мнению Фазлеевой, более внимательного отношения также требует вопрос, связанный с научно-технической документацией.

«У нас есть определенные результаты по сохранению научно-технической документации, которая поступает в процессе развития отраслей. Наши научные фонды все время пополняются, — резюмировала она. — Архив — важнейший информационный ресурс государства. Он должен быть доступен для пользования, всегда в активной фазе».