Лейла Фазлеева: За три года в Татарстане построено 26 школ и 48 детских садов

За последние три года в Татарстане построено 26 школ и 48 детских садов, а в этом году строятся еще 11 школ и четыре детсада. Об этом сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

За три года в республике отремонтировано 955 образовательных организаций, 542 дошкольных и 363 пищеблока, рассказала спикер.

Кроме того, за этот период создано шесть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар». «Это гордость нашей республики. Мы поставили перед собой задачу – воспитать людей, которые бережно сохраняют родной язык и культуру и при этом прекрасно владеют разными языками», – подчеркнула заместитель Премьер-министра РТ.

Она добавила, что с 2011 года в Татарстане реализуется грант «Наш новый учитель». «1680 молодых педагогов уже сегодня под наставничеством народных и заслуженных учителей приобретают опыт в республике», – отметила Фазлеева.