Лейла Фазлеева: «Выставка «Свет между мирами» — это свет просвещения каждого из нас»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка «Свет между мирами», открывшаяся сегодня в Казанском Кремле, является важным совместным проектом в рамках межкультурного сотрудничества Узбекистана и Татарстана – заявила на церемонии открытия заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«От Правительства Республики Татарстан и от себя лично разрешите всех поприветствовать на открытии уникального проекта – важного, значимого, очень интересного совместного проекта между Узбекистаном и Татарстаном в рамках межкультурного сотрудничества», – сказала Лейла Фазлеева.

В своем выступлении она раскрыла многогранный смысл концепции выставки, отметив ее объединяющую силу. «Ведь действительно, в этой выставке много смыслов: свет между нами всеми, между миром каждого из нас. Свет между миром Узбекистана и миром Татарстана, миром музея «Новый Иерусалим». Свет между мирами двадцатых, тридцатых годов и современной Российской Федерации, и современного Узбекистана – мощных, красивых, ярких стран», – подчеркнула заместитель Премьер-министра.

Лейла Фазлеева назвала экспозицию «светом просвещения». «Мы точно с вами сегодня прикасаемся к миру поиска. И, наверное, мы смело можем сказать, что сегодня выставка – это свет просвещения, просвещения каждого из нас с вами», – заявила она.

В заключение своего выступления Лейла Фазлеева выразила надежду на укрепление культурных связей. «Добро пожаловать в мир электрического света, который объединяет всех нас, и пусть будет доброй, светлой дорогой всегда между нашими государствами, между нашими регионами», – сказала она.

Выставка «Свет между мирами», объединяющая коллекции музея «Новый Иерусалим» и Каракалпакского государственного музея искусства имени И. В. Савицкого (Нукус, Узбекистан), будет работать в Выставочных залах Присутственных мест до 2 февраля 2026 года.