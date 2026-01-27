news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 27 января 2026 12:57

Лейла Фазлеева выделила основные приоритеты в спорте в Татарстане на ближайший год

Читайте нас в
Телеграм
Лейла Фазлеева выделила основные приоритеты в спорте в Татарстане на ближайший год
Фото: © Екатерина Маркс / «Татар-информ»

Сегодня в Казани прошло Заседание коллегии Министерства спорта РТ. С отчетным докладом выступил Министр спорта РТ Владимир Леонов. Он подвел итоги спортивного 2025 года, оценил прогресс региона и озвучил ряд предложений в ходе выступления.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила объем инфраструктурных решений в республике, а также работу отдельных районов в направлении спортивной составляющей и выделила главные приоритетные задачи.

Лейла Фазлеева

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«В докладе Владимира Александровича очень четко было понятно, какой объем инфраструктурных решений был принят за 2025 год. И это стало наследием уже предыдущих годов, когда совершенствовалась информационная составляющая Республики Татарстан в части спорта, их эксплуатации, способами и принципами их поддержки.

Мы видим приоритеты в капитальном ремонте некоторых спортучреждений, которые должны быть включены в программу 2026 года. Также важной задачей на ближайший год остается вовлеченность в спорт школьников и студентов», – приводит слова Фазлеевой корреспондент «Татар-информа».

Заседание коллегии Минспорта РТ прошло на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#министерство спорта рт #владимир леонов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026