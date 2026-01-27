Лейла Фазлеева выделила основные приоритеты в спорте в Татарстане на ближайший год

Фото: © Екатерина Маркс / «Татар-информ»

Сегодня в Казани прошло Заседание коллегии Министерства спорта РТ. С отчетным докладом выступил Министр спорта РТ Владимир Леонов. Он подвел итоги спортивного 2025 года, оценил прогресс региона и озвучил ряд предложений в ходе выступления.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила объем инфраструктурных решений в республике, а также работу отдельных районов в направлении спортивной составляющей и выделила главные приоритетные задачи.

Лейла Фазлеева Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«В докладе Владимира Александровича очень четко было понятно, какой объем инфраструктурных решений был принят за 2025 год. И это стало наследием уже предыдущих годов, когда совершенствовалась информационная составляющая Республики Татарстан в части спорта, их эксплуатации, способами и принципами их поддержки.

Мы видим приоритеты в капитальном ремонте некоторых спортучреждений, которые должны быть включены в программу 2026 года. Также важной задачей на ближайший год остается вовлеченность в спорт школьников и студентов», – приводит слова Фазлеевой корреспондент «Татар-информа».

Заседание коллегии Минспорта РТ прошло на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани.