Лейла Фазлеева: «Выборам тоже нужно учить»

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Дети должны быть рядом с родителями и видеть, как родители отдают свой гражданский долг — голосуют на тех или иных выборах. Кроме того, необходимо говорить с ними об избирательном процессе, уверена вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Такое мнение заместитель Премьер-министра РТ высказала в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ.

«Сегодня — всей семьей на выборы! Это, если можно сказать так, тезис, наименование мероприятия. Но в этом так много смысла. Действительно очень важно, чтобы наши дети, когда они, может быть, еще даже не голосуют, были рядом с нами — с родителями, бабушками и дедушками в таком важном процессе. Выборам тоже нужно учить, об этом нужно с детьми говорить, ни в коей мере не думая, что они не поймут», — подчеркнула Фазлеева.

Вице-премьер также рассказала, что в ее семье традиция ходить на выборы всей семьей существует давно. Будучи девочкой, она посещала избирательные участки вместе с родными. «И я точно понимала, что мои родители участвуют в истории страны, республики, государства», — отметила заместитель главы Правительства РТ.

Потом на выборы вместе с Лейлой Фазлеевой стал ходить ее сын. В этом году он пригласил маму проголосовать вместе.

Главное достижение Татарстана, по мнению Фазлеевой, — это жизнь в мире и согласии. Этому учат традиции, обычаи, сложившийся менталитет. Также важны взаимодействие, взаимопонимание, соратничество, соучастие.

«И мы точно с вами можем сказать о том, что мир и согласие межнациональные, межконфессиональные, между взрослыми и детьми, между мужьями и женами. То есть я, может быть, взглянула на этот спектр пошире мира и согласия, и я уверена, что это действительно достижение людей Республики Татарстан», — заключила вице-премьер.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.