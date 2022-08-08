Лейла Фазлеева встретилась с детьми из ЛНР и ДНР, отдыхающими в лагерях Татарстана

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков посетили детские лагеряя Высокогорского района — «Чайка» и «Байтик» — и Зеленодольского — «Мирас — Наследие». Там они встретились с детьми из Донецкой и Луганской народных республик и детьми сотрудников МВД. На сегодняшний день в лагерях республики отдыхают 37 детей из ЛНР и ДНР, часть подростков посетит лагеря в августе, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Все прибывшие дети чувствуют себя комфортно, они распределены в отряды по возрасту, участвуют в общей программе, их хорошо принимают дети нашей республики. Для ребят подготовлена насыщенная культурно-досуговая, познавательная программа. При необходимости будет организована работа психолога», — отметила Фазлеева.

Она подчеркнула, что все лагеря республики направлены на патриотическое воспитание молодежи, развитие коммуникативных навыков и сохранение культурного наследия.

Лейла Фазлеева проверила питание в лагерях, работу контрольно-пропускных пунктов, состояние корпусов, встретилась с персоналом, вожатыми, пообщалась с детьми, ознакомилась с ходом реализации программ воспитательной работы.

Вице-премьеру презентовали проекты концепций развития республиканских детских лагерей, представили план крупных и значимых мероприятий, в том числе по развитию сферы детского отдыха.

Напомним, в апреле в Татарстане стартовал прием заявок от семей вынужденных переселенцев из Донбасса на отдых детей в летних лагерях республики. Министерством по делам молодежи Республики Татарстан было предложено 200 мест для таких детей.